Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов. Так, доходы в следующем году составят 20,38 триллиона рублей. Ежегодно они будут увеличиваться примерно на триллион.
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

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Госдума приняла проект федерального бюджета

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Гудок17 ноября в 18:00
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:48, Ашберн

«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

КП - Беларусь19 ноября в 09:07
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