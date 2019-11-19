Экономика
Московский КомсомолецГосдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов. Так, доходы в следующем году составят 20,38 триллиона рублей. Ежегодно они будут увеличиваться примерно на триллион.
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правдавчера в 08:43
В бюджете 2019 года предусмотрят повышение пенсий сотрудникам Следкома
Парламентская газетавчера в 17:17
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ГТРК Волгоград-ТРВ18 ноября в 01:50
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