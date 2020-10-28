Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Госдума приняла в I чтении проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на три года

ПРАЙМвчера в 09:08
РБК

Госдума одобрила проект бюджета на три года

РБКвчера в 06:47
Медиа-Центр 35media.ru

Как побороть дефицит бюджета

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 05:00
Государственная Дума РФ

Поддержаны проекты бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС

Государственная Дума РФвчера в 08:09
ТАСС

Госдума приняла в I чтении проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 08:21
Коммерсантъ

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на три года

Коммерсантъвчера в 06:46
Парламентская газета

Проект бюджета Фонда социального страхования на трёхлетку принят в первом чтении

Парламентская газетавчера в 08:15

Россия обратилась в ВС Нидерландов по искам экс-акционеров ЮКОСа

Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщил РИА Новости Уполномоченный России при ЕСПЧ – замглавы Минюста Михаил Гальперин.
Россия обратилась в ВС Нидерландов по искам экс-акционеров ЮКОСа
РИА Новости22:09

Морщинистый горох снижает риск развития диабета второго типа

Учёные из Института Квадрам провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление морщинистого гороха помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск развития диабета второго типа, сообщает "Медик Форум".
Pravda.Ruвчера в 04:36

Посол РФ: заявления США о готовности развернуть РСМД угрожают безопасности

Заявления американских властей о готовности при необходимости развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе "для сдерживания России" несут угрозу для региональной и глобальной безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Газета.Ru23:00

Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19

Президент поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, проходящих лечение амбулаторно.
RT на русскомвчера в 11:15

«Силовые машины» изготовили первую партию дисков ротора для газовой турбины ГТЭ-170 (Санкт-Петербург)

Напомним, производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 осуществляется на Ленинградском Металлическом заводе "Силовых машин".В проекте создания полностью отечественных газовых турбин "Силовыми машинами" задействованы три производственные площадки, 1645 единиц оборудования.
ADVIS.ru27 октября в 01:43

Устроивших акцию в трамвае группу антимасочников в Барнауле отдали под суд

Как рассказали агентству, 17 человек зашли в трамвай группами на двух остановках без средств индивидуальной защиты, а на просьбу кондуктора надеть маски они начали агрессивно реагировать, возмущаться, снимали все на телефоны и отказывались покидать общественный транспорт.
Известиявчера в 03:32

Процесс регистрации недвижимости в России ускорился в два раза

Информационная система Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) позволила в два раза сократить процесс регистрации, сообщила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.
Коммерсантъвчера в 01:54

Космический телескоп Хаббл запечатлел необычную спиральную галактику NGC 34

Ранее ГЛАС писал о том, что космический исследовательский зонд BepiColombo смог впервые сфотографировать планету Венера с близкого расстояния, во время недавнего прохождения неподалеку от нее.
ГЛАС.RU26 октября в 05:46

Силуанов сообщил, на какой период России хватит средств из ФНБ

Россия может в течение трех лет покрывать бюджетные расходы за счет средств Фонда национального благосостояния при стоимости нефти в 20 долларов за баррель, заявил министр финансов России Антон Силуанов 26 октября в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна26 октября в 07:30

Автомобили Toyota стали самыми надежными по версии пользователей «ВКонтакте»

Портал «НьюИнформ» публикует итоги масштабного пользовательского голосования, завершившегося в социальной сети «ВКонтакте», в рамках которого аудитория выбирала самые надёжные автомобили в мире.
RuNews24.ru21:53