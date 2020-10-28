Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение ТК Звезда Известия РБК Дума ТВ Известия Piter.tv Известия Дума ТВ Городовой Дождь Известия Деловое.ТВ Городовой РЕН ТВ Городовой ТВ Центр Известия Известия Дума ТВ Известия Известия Городовой Piter.tv ТК Звезда Ридус Известия РЕН ТВ ТВ Центр

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.