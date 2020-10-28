Госдума приняла в I чтении проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.В источнике
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Проект бюджета Фонда социального страхования на трёхлетку принят в первом чтении
Парламентская газетавчера в 08:15