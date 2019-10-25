Экономика
УтроNewsГосдума приняла проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума утвердила в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период на 2021-2022 годов. Об этом сообщает корреспондент УтроNews. Согласно новому проекту, бюджетные доходы на следующий год будут равны 20,379 триллионам рублям.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правдавчера в 09:29
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Телеканал 360° 05:47
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
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Интерфакс 15:51
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
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Россия продолжит мирить сирийцев и курдов
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами.
News.ru 16:35
Политика
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Президент Владимир Путин рассказал о списании Россией более 20 миллиардов долларов африканских стран.
РИА Оренбуржье вчера в 07:33
Кино
Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин
РИА Новости вчера в 17:15
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Политика
Белый дом решил отменить подписку на настроенные против Трампа газеты
Белый дом планирует запретить всем федеральным ведомствам подписку на печатные версии газет The New York Times, а также The Washington Post, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 16:21
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Политика
Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости вчера в 22:31
Кино
Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
REGNUM 22 октября в 05:41
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Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Lenta.ru 12:47
Футбол
«Арсенал» вырвал победу в матче с «Виторией» благодаря дублю Пепе
Лондонский «Арсенал» вырвал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории» из Гимарайнша.
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Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
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Футбол
Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 15:49
Экономика
Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business
Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.
РБК 08:40
Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл сербский «Партизан» в матче Лиги Европы
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл сербский "Партизан" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
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В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
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Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
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Песков рассказал о работе Путина и Эрдогана над меморандумом по Сирии
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Аргументы и Факты 15:56