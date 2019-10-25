Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.

Госдума утвердила в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период на 2021-2022 годов. Об этом сообщает корреспондент УтроNews. Согласно новому проекту, бюджетные доходы на следующий год будут равны 20,379 триллионам рублям.

Госдума приняла проект федерального бюджета на 2020 год

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