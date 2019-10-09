Экономика

Накануне.RuНакануне.RuГосдума приняла проект бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Проект поддержали 353 депутата, против проголосовали 62 парламентария, передает корреспондент Накануне.RU.
Читать в источнике
Комментировать21
Антон Силуанов
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06

Подробнее о событии

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета

Коммерсантъ23 октября в 14:06

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ23 октября в 03:04

Бюджет-2020: триумф Минфина и поражение Минэка

REGNUM23 октября в 13:14

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда23 октября в 09:29

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости23 октября в 06:16

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАСС23 октября в 06:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 октября в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Газета.Ru вчера в 06:46
Происшествия

Самолет «Победы» не смог взлететь из-за попадания птицы в двигатель

Во "Внуково" прерван взлет рейса авиакомпании "Победа" из-за того, что во время разбега в левый двигатель воздушного судна попала птица.
ТВ Центр 11:38
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

BFM.ru 10:02
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Общество

«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток».
RT на русском 09:29
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Lenta.ru 10:26
Единоборства

Конор Макгрегор: первую бутылку своего виски подарил Путину

Подмосковье Сегодня вчера в 06:30
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Происшествия

В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации

Российская газета 07:29
Общество

В ноябре в России запустят плацкартные вагоны с душем и холодильником

Актуальные Новости 08:16
Происшествия

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:38
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Спорт

Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

Pravda.Ru 06:42
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Политика

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Общество

ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами

Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.
Readovka.ru 04:00
Политика

Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
ТАСС вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное