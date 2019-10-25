Экономика
УтроNewsГосдума приняла проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума утвердила в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период на 2021-2022 годов. Об этом сообщает корреспондент УтроNews. Согласно новому проекту, бюджетные доходы на следующий год будут равны 20,379 триллионам рублям.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правдавчера в 09:29
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
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Политика
Замглавы МИД рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
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Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
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В Google рассказали о скорости распространения Android 10
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За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
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