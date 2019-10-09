Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

РИА Новости09:16

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда09:29

Госдума в первом чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ06:53

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

РБК06:15

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАСС06:36

Куринный: во главе правительства стоят «откровенные враги своей страны»

REGNUM07:13

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Футбол

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» забили по пять мячей в ворота соперников

«Манчестер Сити» и «Аталанта», как и предполагалось, подарили болельщикам обилие забитых мячей, правда, почти все они оказались в одним воротах.
Евро-футбол.ру вчера в 16:58
Политика

Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Армия и оружие

Курды принимали участие в обсуждении урегулирования ситуации в Сирии

Известия 10:14
Наука

Природными ГМО-растениями признали чай, арахис и клюкву

Российские и французские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями, которые человечество употребляет в пище на протяжении уже тысячи лет.
Ugpressa.ru 08:23
Футбол

Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
РИА Новости 21 октября в 10:59
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Кино

Первые зрители нового «Терминатора» высоко оценили фильм

Как сообщили первые зрители боевика, фильм является "лучшей лентой о Терминаторе", представляя собой микс из лучших моментов первой и второй части.
Discover24 09:09
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»

Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Происшествия

Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Армия и оружие

США продолжат поддерживать курдов-боевиков на северо-востоке Сирии

Слово и Дело 00:45
Происшествия

Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию.
Lenta.ru 11:02
Общество

США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»

Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.
Ведомости 10:32
Общество

Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес

Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Новые Известия 08:57
Гаджеты

HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly

HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.
IT-World 10:05
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество

Украину признали самой бедной страной Европы

Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.
Lenta.ru 10:19
Политика

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес считает массовые протесты в стране, которые начались после выборов, попыткой государственного переворота.
РИА Новости 08:04
Общество

Британцу ампутировали ногу из-за мозоля

Pravda.Ru 10:29
Политика

На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Авто

Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Ariya

Новинкой стал прототип электрического кроссовера. По заявлению компании, этот прототип уже близок к серийному выпуску.
Tvoe-avto.com 07:17
Авто

Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Армия и оружие

Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова удалила пост о посещении казино в Лас-Вегасе

RT на русском 08:19
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное