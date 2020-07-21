Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Политика
Захарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений
Вечерняя Москва 11:48
Общество
В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля
Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
RT на русском 13:12
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
РИА Новости 14:02
Футбол
Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
Нападающий Давид Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, а также выступил с заявлением.
Матч ТВ 11:28
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 85 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 85 новых случаев коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 31 муниципалитете, сообщает оперативный штаб региона.
Деловая газета. Юг 04:17
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» в четверг, 23 июля, пристыковался к Международной космической станции, долетев до нее менее чем за четыре часа.
Известия 14:23
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 04:40
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Гаджеты
AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro
AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
Игромания.ру 21 июля в 16:17
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Технологии
В «Юле» отрицают утечку данных пользователей
В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Футбол
Поярков опубликовал видео из самолёта с Тарасовым
Защитник «Ростова» Николай Поярков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с полузащитником «Рубина» Дмитрием Тарасовым, снятое в самолёте по прилёте в Москву.
Чемпионат 13:08
Политика
Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
Политика
В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 11:20
Игры
Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch
REGNUM 20 июля в 16:11
Киберспорт
Керри Fnatic набил 11 тысяч MMR
Керри Fnatic Нуенгнара «23savage» Тираманон достиг отметки в 11 тысяч MMR.
Cyber.sports.ru 13:54
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил об уходе из команды пяти футболистов. Об этом сообщает «RT на русском».
Моя Москва.онлайн 04:36
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Происшествия
В Австрии осудили чеченца за терроризм и атаки на российских военных
Земельный суд Вены осудил на 10 лет выходца из Чечни и боевика террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) в подготовке нападения на российских военных, повлекшего смерть четырех человек.
Lenta.ru 14:07