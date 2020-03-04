Экономика
REGNUMГосдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении
Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 4 марта, приняла поправки в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» об уточнении параметров федерального бюджета.Государственная Дума РФ05:38
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Приняты в первом чтении поправки в бюджет во исполнение Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ05:38
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