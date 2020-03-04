Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении

Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 4 марта, приняла поправки
 в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» об уточнении параметров федерального бюджета.
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