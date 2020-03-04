Экономика
Российская газетаГосдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента
В бюджет 2020-2022 годов заложат средства на реализацию социальных поручений президента из Послания Федеральному Собранию. Правительственный законопроект об этом прошел в Госдуме первое чтение.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 4 марта, приняла поправки в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» об уточнении параметров федерального бюджета.Государственная Дума РФ05:38
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Приняты в первом чтении поправки в бюджет во исполнение Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ05:38
На реализацию Послания Президента потратят 4,5 трлн рублей, сообщил глава Минфина
Парламентская газета03:41
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Экономика
Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей, сообщило министерство.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Наука
Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа
Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
Общество
87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве
Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
Кино
Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Происшествия
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
В Лениногорске (Республика Татарстан) полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В Госдуму поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, передает ОТР.
Происшествия
В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Шоу-бизнес
СМИ выясняют местонахождение Заворотнюк
Кино
Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение
Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
Общество
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение
Авто
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Технологии
Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика
Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт.
Здоровье
В Белоруссии подтвердились шесть случаев заражения коронавирусом
Шесть случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердились в Белоруссии, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Общество
Госдума стимулирует вклады в негосударственные пенсионные фонды
Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста.