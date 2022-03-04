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Госдума приняла в I чтении проект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Депутаты Госдумы приняли
 сразу во втором и третьем чтениях закон, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
Европейско-Азиатские новости
Законопроект, в частности, наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.
ТАСС
Федеральное правительство, а также субъекты и муниципалитеты получат право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.
РИА Новости
Также максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии увеличивается с 1 до 1,5 миллиона рублей.
РЕН ТВ

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