ТАССГосдума приняла в I чтении проект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкцийДепутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.Европейско-Азиатские новостиЗаконопроект, в частности, наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.ТАССФедеральное правительство, а также субъекты и муниципалитеты получат право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.РИА НовостиТакже максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии увеличивается с 1 до 1,5 миллиона рублей.РЕН ТВЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Дума ТВDaily MoscowРЕН ТВPiter.tvВечерняя МоскваREGNUMТелеканал КраснодарРЕН ТВУтроNewsСтолица на ОнегоБН.руKazanfirst.ruКомсомольская правдаСделано в РоссииРязанские ведомостиИзвестияРБК ИнвестицииТелеканал 360°Плюс один +1Первый областнойTatCenterАрхангельск - город воинской славыМедиа 73ForPost. ПолитикаПодробнее о событииГосдума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения РоссииLenta.ruвчера в 06:56Госдума приняла закон, содержащий комплекс мер поддержки граждан и бизнесаРИА Новостивчера в 04:59Кабмин одобрил законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер в условиях санкцийГражданский контроль государственных закупок2 марта в 12:29Комитет Госдумы по экономполитике одобрил законопроект о мерах поддержки граждан и бизнесаПРАЙМ3 марта в 07:29Кабмин РФ одобрил законопроект о поддержке россиян и бизнеса в условиях санкцийТелеканал 360°2 марта в 12:56Госдума приняла в I чтении проект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкцийТАССвчера в 03:58Вице-премьер Дмитрий Григоренко представил комплекс мер поддержки экономикиГлас Народа2 марта в 12:16Показать ещёОценить4Поделиться