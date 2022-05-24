ТАССГосдума приняла в I чтении законопроект о внешней администрации для ушедших из РФ компанийГосдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение внешнего управления иностранными компаниями, ушедшими с российского рынка.КоммерсантъРешение о введении внешней администрации будет приниматься межведомственной комиссией при минэкономразвития с учетом предложений других министерств и глав регионов.БИЗНЕС OnlineФункции внешней администрации может выполнять госкорпорация ВЭБ.РФ или "иная организация, определенная решением" межведомственной комиссии.ИнтерфаксПолномочия внешней администрации могут прекратить при переходе к ликвидации предприятия или при начале процедуры банкротства.КоммерсантъЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКNSP.ruЦентральная Служба НовостейREGNUMДума ТВЭкономика сегодняНТВSolenka.infoPublic OpinionRT на русскомВечерняя МоскваDP.RUКомсомольская правдаПарламентская газетаРосбалтПовестка дняГосударственная Дума РФРоссийская газетаРЕН ТВПодробнее о событииГосдума одобрила законопроект о внешнем управлении в ушедших компанияхРБКвчера в 10:38Госдума в первом чтении приняла законопроект о внешнем управлении ушедшими компаниямиКоммерсантъвчера в 10:16Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внешнем управлении ушедшими компаниямиLenta.ruвчера в 10:13Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении ушедших из России компанийRT на русскомвчера в 09:57ГД приняла в I чтении проект о внешнем управлении объявившими об уходе компаниямиИзвестиявчера в 09:51Госдума приняла в первом чтении проект о внешнем управлении компаниями, ушедшими из РоссииРИА Новостивчера в 09:48Внешнее управление: что ждет иностранные компании, уходящие из РоссииТАССвчера в 10:00Показать ещёОценить626Поделиться