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Госдума приняла в I чтении законопроект о внешней администрации для ушедших из РФ компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект
, который предусматривает введение внешнего управления иностранными компаниями, ушедшими с российского рынка.
Коммерсантъ
Решение о введении внешней администрации будет приниматься межведомственной комиссией при минэкономразвития с учетом предложений других министерств и глав регионов.
БИЗНЕС Online
Функции внешней администрации может выполнять госкорпорация ВЭБ.РФ или "иная организация, определенная решением" межведомственной комиссии.
Интерфакс
Полномочия внешней администрации могут прекратить при переходе к ликвидации предприятия или при начале процедуры банкротства.
Коммерсантъ

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Госдума одобрила законопроект о внешнем управлении в ушедших компаниях
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