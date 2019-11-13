Экономика
ТАССГосдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП).
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Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Pravda.Ru 12 ноября в 08:31
Политика
Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ
Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Ведомости 04:27
Космос
Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
ГЛАС.RU 11 ноября в 07:01
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Футбол
Адиев стал главным тренером «Чайки»
Спорт-Экспресс 05:44
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Россия не является стратегическим партнёром Евросоюза.
RT на русском 01:37
Политика
Зеленский понадеялся на мир в Донбассе после нормандского саммита
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о перспективах проведения нормандского саммита.
Газета.Ru 03:58
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество
Жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст
Вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителям Дальневосточного региона — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщают «Известия».
Пятый канал 12 ноября в 03:35
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Политика
Шесть депутатов покидают партию «Грузинская мечта» — Чугошвили
Шесть депутатов правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выходят из ее состава.
REGNUM 05:52
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Общество
Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества более чем в 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.
РБК 02:38
Происшествия
«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко
Коммерсантъ 12 ноября в 17:49
Игры
Rockstar извинилась за неудачный запуск Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar опубликовала пост, в котором компания принесла свои извинения за многочисленные проблемы, с которыми пришлось столкнуться игрокам на релизе ПК-версии Red Dead Redemption 2. По словам разработчиков, они постарались как можно быстрее разрешить все проблемы, но некоторые геймеры все ещё не могут играть в RDR 2 - к счастью, теперь это касается лишь небольшой группы игроков.
Gmbox.ru 02:10
Общество
У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона
Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
РИА Новости 12 ноября в 04:38
Авто
Эксперты рассказали, какие авто сложнее всего перепродать
Московский Комсомолец 04:24
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Наука
Учёные назвали простой способ избавления от депрессии
Ореанда-Новости 06:06
Происшествия
В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой
Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.
Lenta.ru 12 ноября в 04:08