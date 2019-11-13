Экономика

ТАССТАССГосдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП).
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