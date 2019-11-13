Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП).

Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Политика Премьер Индии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Осужденным за тяжкие преступления запретят работать таксистами Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами и водителями на пассажирском транспорте.

Общество Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.

Общество «Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".

Культура People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.

Политика Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе Президент США Дональд Трамп заявил, что не смотрел по телевизору первые открытые слушания по импичменту, которые прошли в конгрессе в среду.

Космос Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.

Здоровье Доктора из Москвы и Оренбурга помогают сахалинцам с больными суставами Внедрять высокотехнологичные методы лечения сахалинским врачам помогают опытные доктора из Москвы и Оренбурга.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Футбол Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.

Кино Завершились съемки девятого «Форсажа» Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.

Происшествия Рыболовецкая шхуна села на мель у берегов Кунашира Сегодня, 14 ноября, в восьмом часу утра в бухте Головнина на песчаную отмель вынесло стоящую на якоре рыболовецкую шхуну Ивае Мару-81 .

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Экономика Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Политика Путин заявил об избежавшей рецессии российской экономике Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.

Армия и оружие В США описали сценарий применения Россией своего супероружия Гиперзвуковой ракеты, нацеленной на отдаленный военный аэродром, может быть достаточно для того, чтобы предупредить западных лидеров от «насильственного вмешательства» в дела России, пишет на страницах War on the Rocks американский военный эксперт Алан Каммингс.

Общество «Ведомости»: штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз Как стало известно изданию, в новой редакции кодекса прописан штраф за мелкое хулиганство в сумме трех-пяти тысяч рублей (сейчас его размер варьируется от пятисот до тысячи рублей).

Экономика Граждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика Граждан России, несмотря на достигшую в третьем квартале 2019 года максимума впервые за последние четыре года уверенность потребителей, по-прежнему обеспокоены ростом цен на продукты питания, а также проблемами в экономике.