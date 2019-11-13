Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановые 2020-2021 годы.

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год

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