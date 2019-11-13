Экономика
Rambler News ServiceГосдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год
Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановые 2020-2021 годы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты рассмотрели поправки в федбюджет-2019 по итогам первого полугодия
Государственная Дума РФвчера в 06:51
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Армия и оружие
Новый боевой ледокол ВМФ РФ в Дании назвали «арктическим кулаком»
Новый боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин" напугал СМИ Дании, которые уже успели окрестить корабль "арктическим кулаком".
Народные новости 12 ноября в 20:50
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb 12 ноября в 07:18
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
Газета.Ru вчера в 22:36
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Наука
Надувной пояс позволил управлять движением человека на гироскутере
Японские инженеры научились управлять движениями человека на гироскутере с помощью планшета и пояса с надувными вставками.
N+1 12 ноября в 11:29
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия
Сбившая насмерть «пьяного мальчика» в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, которую суд признал виновной в ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
DP.RU 12 ноября в 10:43
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Фонтанка.Ру вчера в 12:23
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru 12 ноября в 02:21
Здоровье
Сегодня в поликлиниках Магадана не хватает восьми терапевтов, недостаток лоров, неврологов, офтальмологов
По информации главного врача объединенной поликлиники № 1 Игоря Николова, сегодня в городских поликлиниках не хватает восьми терапевтов, недостаток лоров, неврологов, офтальмологов.
Колыма-информ вчера в 20:25
Технологии
Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
Игромания.ру вчера в 16:23
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Культура
Enter Shikari выпустили фильм о гастролях по России
Масштабный российский тур британской группы Enter Shikari, проходивший весной 2019 года, был запечатлен в часовом документальном фильме "Further East".
ИА InterMedia вчера в 15:39
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM вчера в 11:43
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета вчера в 04:48
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Здоровье
Врачи рассказали красноярцам, с чего лучше начинать заботу о своём здоровье
Специалисты лаборатории «Гемотест» рассказали, с чего лучше начинать оценку состояния здоровья и профилактику возможных болезней.
Newslab.ru вчера в 21:00
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Вокруг ТВ вчера в 02:42