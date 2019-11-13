Экономика
ТАССГосдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП).
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Депутаты рассмотрели поправки в федбюджет-2019 по итогам первого полугодия
Государственная Дума РФ06:51
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Известия 18:06
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Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
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По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
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В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет
Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Армия и оружие
Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
Соломонов сообщил, что в «Московский институт теплотехники» ранее создал ракетный комплекс «Тополь-М».
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Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
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Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
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RT на русском 08:18
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На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
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ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
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McLaren выпустил 815-сильный суперкар без ветрового стекла
Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.
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Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
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Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
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Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
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В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Комсомольская правда 04:21