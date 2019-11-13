Экономика
ТАССГосдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП).
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Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
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Учёные назвали самый простой способ избавления от депрессии
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МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально пока не получал предложений от Казахстана о проведении личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы, открытой в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Наука
Ученые назвали опасность сахара
Употребление сахара ведет к воспалению кишечника, уверены канадские ученые из Университета Альберты.
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Футбол
Возле стадиона «Ювентуса» появился оскорбляющий Балотелли баннер
Возде «Альянц Стэдиум» был вывешен баннер: «Марио, ты прав, ты африканец».
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Политика
Трамп предложил Эрдогану $100 млрд
В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп дал понять президенту Турции, что все еще возможны торговые сделки на $100 млрд и обходной путь, позволяющий избежать санкций США после покупки Турцией российской системы С-400.
Технологии
Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»
Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Общество
Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей
Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз
Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Транспорт
Cтроительство скоростной трассы М-11 Москва — Петербург завершено
В сообщении ведомства сказано, что выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной трассы, которое велось с 2012 года.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Экономика
Средний «заем до зарплаты» вырос почти на 10%
Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб.