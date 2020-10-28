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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.