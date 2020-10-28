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ТАСС
ТАСС

Госдума приняла в I чтении проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.В источнике
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Российская газета

В первом подсчете

Российская газетавчера в 11:32
Коммерсантъ

Госдума одобрила бюджет в первом чтении

Коммерсантъвчера в 11:20
Парламентская газета

Проект бюджета Фонда социального страхования на трёхлетку принят в первом чтении

Парламентская газетавчера в 08:15
Государственная Дума РФ

Поддержаны проекты бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС

Государственная Дума РФвчера в 08:09
Накануне.Ru

Госдума в первом чтении приняла бюджет на 2021 год

Накануне.Ruвчера в 06:10
ТАСС

Госдума приняла в I чтении проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 08:21
РБК

Госдума одобрила проект бюджета на три года

РБКвчера в 06:47

Евсеев: на ввод турецких войск в Карабах Россия может ответить Идлибом и не только

Владимир Евсеев о возможности переброски турецких войск в Карабах Если Турция введет войска в зону карабахского конфликта, то Россия может ответить сразу на нескольких направлениях.
Евсеев: на ввод турецких войск в Карабах Россия может ответить Идлибом и не только
Sputnik Армения27 октября в 09:59

Минздрав и Минпромторг рассказали об обеспечении лекарствами онкобольных

Минпромторг готов осуществить централизованные закупки за рубежом прокарбазина, третиноина, кармустина, мелфалана и цитарабина, которые не имеют зарегистрированных российских препаратов, говорится в совместном сообщении пресс-служб Минпромторга и Минздрава.
Минздрав и Минпромторг рассказали об обеспечении лекарствами онкобольных
Ведомостивчера в 07:26

В Чечне выплатят 100 тысяч рублей всем новорожденным, названным в честь пророка Мухаммеда

В Чечне родителям новорожденных, которые назовут своих младенцев в честь пророка Мухаммада (Магомед, Муххамед), "членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников" из регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова выплатят по 100 000 рублей.
МонаВиставчера в 13:05

Трамп заявил, что не знал работавшего в администрации США автора скандальной статьи о себе

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не знал и никогда не слышал о бывшем руководителе аппарата сотрудников Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Майлзе Тейлоре, который сообщил, что был автором скандальной статьи в газете The New York Times, содержавшей признание в фактическом саботаже ряда решений американского лидера частью его администрации.
ТАСС19:18

В Минюсте России отвергли обвинения в игнорировании решений ЕСПЧ

Москва выполняет решения Страсбургского суда по правам человека (ЕСПЧ), а обратные утверждения не соответствуют действительности, заявил 29 октября журналистам уполномоченный РФ при ЕСПЧ — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.
REGNUM21:34

Новый Galaxy S21 получит экран Samsung Blade

Руководство Samsung Electronics вчера, 27 октября, подтвердило создание нового товарного знака под названием Samsung Blade, который будет заниматься выпуском различного рода дисплеев для смартфонов нового поколения.
RobotReviewвчера в 06:51

Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии

Посольство России высмеяло утверждения, появившиеся в ряде испанских СМИ, о том, что следствие на основе просушки телефонных разговоров сделало вывод о готовности представителей России прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат.
Lenta.ru19:05

Колби Ковингтон бросил вызов Хабибу Нурмагомедову

Первый номер рейтинга полусредневесов UFC, Колби Ковингтон, ничуть не удивлен легкостью, с которой Хабиб Нурмагомедов расправился с его соотечественником Джастином Гэйтжи, и готов стать тем, кто лишит непобежденного российского бойца нуля в графе поражений.
FightTime.ruвчера в 16:30