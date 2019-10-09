Экономика
Дума ТВГосдума приняла в I чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Государственная Дума на пленарном заседании 23 октября приняла в первом чтении правительственный проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. В обсуждении документа также участвовали министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06
с чего всё началось
МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Как сообщил в ходе заседания Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, очень важно, что в обсуждении бюджета принимают участие все руководители фракций и большинство депутатов, «но ряд наших коллег отсутствует».Государственная Дума РФвчера в 03:04
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Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФвчера в 03:04
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:08, Вашингтон
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