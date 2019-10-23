Экономика

ТАССТАССГосдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей.
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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

Комсомольская правда07:28

Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Дума ТВ06:16

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

РБК06:15

Куринный: во главе правительства стоят «откровенные враги своей страны»

REGNUM07:13

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАСС06:36

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости06:16

Госдума приняла проект бюджета в первом чтении

Парламентская газета06:23
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Армия и оружие

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В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
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Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

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Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах.
Lenta.ru 07:34
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.
Газета Metro 07:07
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Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года

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Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Политика

Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку по-русски

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Селена Гомес сняла новый клип на айфон

Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
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Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
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34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
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Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
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Происшествия

«Норникель» назвал предварительную причину гибели людей на руднике

РБК 08:12
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Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране

На встрече обсуждали ситуацию со здравоохранением в глубинке.
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Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
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Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

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Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США

«Ямал СПГ», подконтрольный крупнейшему в России частному производителю газа — НОВАТЭКу, получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев — структуры китайской Cosco.
РБК вчера в 15:01
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В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

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