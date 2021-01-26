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РИА Новости
РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект об онлайн-получении вычетов по НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).В источнике
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Lenta.ru

Госдума приняла в первом чтении закон об онлайн-вычетах по налогам

Lenta.ruвчера в 11:31
РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт

РИА Новостивчера в 06:01
РБК

Госдума одобрила упрощение налоговых вычетов

РБКвчера в 08:03
Общественное телевидение России

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры возврата процентов по НДФЛ

Общественное телевидение Россиивчера в 09:19
Российская газета

Бонус за спорт

Российская газетавчера в 12:25
Парламентская газета

За занятия фитнесом предлагают предоставить налоговый вычет

Парламентская газетавчера в 10:56
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин: новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги будет способствовать укреплению здоровья наших граждан

Государственная Дума РФвчера в 06:13

Вышел трейлер фильма «Годзилла против Конга»

После рождественского релиза «Чудо-женщины 1984» «Годзилла против Конга» станет одним из следующих важных фильмов, которые Warner Bros. выпустит одновременно в кинотеатрах и на потоковой платформе HBO Max.
Молодёжный онлайн-журнал "ЁЖ"25 января в 09:43

МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за высказываний Милонова

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России из-за высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.
Ведомостивчера в 12:52