Ученые рассказали о жутком влиянии коронавируса на здоровье

Согласно новому анализу, каждый восьмой человек, переболевший COVID-19, сталкивается впервые с психиатрическим или неврологическим заболевание в течение шести месяцев после положительного результата теста на вирус, что добавляет веса свидетельствам, подчеркивающим, что при оценке ущерба от коронавируса нельзя игнорировать психическое здоровье и расстройства мозга.