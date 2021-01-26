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РИА Новости
РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект об онлайн-получении вычетов по НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).В источнике
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Lenta.ru

Госдума приняла в первом чтении закон об онлайн-вычетах по налогам

Lenta.ruвчера в 11:31
Российская газета

Бонус за спорт

Российская газетавчера в 12:25
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин: новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги будет способствовать укреплению здоровья наших граждан

Государственная Дума РФвчера в 06:13
Общественное телевидение России

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры возврата процентов по НДФЛ

Общественное телевидение Россиивчера в 09:19
РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт

РИА Новостивчера в 06:01
РБК

Госдума одобрила упрощение налоговых вычетов

РБКвчера в 08:03
Парламентская газета

За занятия фитнесом предлагают предоставить налоговый вычет

Парламентская газетавчера в 10:56

Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по жалобе на $1 млрд

Женевская прокуратура решила прекратить расследование в отношении арт-дилера Ива Бувье, которого российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев обвиняет в мошенничестве с произведениями искусства на $1 млрд.
РБК19:36

Ученые рассказали о жутком влиянии коронавируса на здоровье

Согласно новому анализу, каждый восьмой человек, переболевший COVID-19, сталкивается впервые с психиатрическим или неврологическим заболевание в течение шести месяцев после положительного результата теста на вирус, что добавляет веса свидетельствам, подчеркивающим, что при оценке ущерба от коронавируса нельзя игнорировать психическое здоровье и расстройства мозга.
Московский Комсомолецвчера в 02:26