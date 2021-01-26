Госдума приняла в I чтении проект об онлайн-получении вычетов по НДФЛ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).В источнике
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Вячеслав Володин: новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги будет способствовать укреплению здоровья наших граждан
Государственная Дума РФвчера в 06:13
Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры возврата процентов по НДФЛ
Общественное телевидение Россиивчера в 09:19