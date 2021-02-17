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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Документ на рассмотрение парламента внесло правительство. В документе предлагается признать цифровую валюту имуществом для применения Налогового кодекса.В источнике
С чего всё началось
Согласно документу
, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
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