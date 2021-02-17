Прокуратура Нью-Йорка подала иск к Amazon за недостаточную заботу о персонале в пандемию

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в суд на компанию Amazon, обвинив ее в недостаточной заботе о сотрудниках во время пандемии и в карательных действиях по отношению к недовольным.