Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Документ на рассмотрение парламента внесло правительство. В документе предлагается признать цифровую валюту имуществом для применения Налогового кодекса.

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С чего всё началось Согласно документу , цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Известия вчера в 06:23