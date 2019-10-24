Сегодня депутаты Госдумы поддержали внесение поправок в Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". Напомним, изменениями1 предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года до 12 130 руб. в месяц.

Законопроект о повышении МРОТ принят в первом чтении

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