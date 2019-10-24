Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 07:17
Гаджеты
Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель
Разработчики бенчмарка Master Lu вчера опубликовали рейтинг производительности процессоров для настольных ПК, а сегодня подоспел рейтинг видеокарт.
iXBT.com 07:48
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Гаджеты
Какие смартфоны получат Android 10 до конца года
После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.
The GEEK 10:23
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Экономика
Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45
Армия и оружие
Кремль назвал конечную цель России в Сирии
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно по просьбе руководства республики.
Рамблер 09:30
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Гаджеты
Huawei объявила старт продаж складного смартфона Mate X
Вести.Хайтек вчера в 06:04
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
В третьем квартале 2019 года выручка Delivery Club выросла на 91,1%, до 1,24 млрд руб.
Retailer.ru 05:50
Хоккей
Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России
Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53
Авто
Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Происшествия
В Архангельске зверски зарезали мать шестерых детей
В Архангельске мужчина зарезал мать шести детей, убийца задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, заявили в СУ СК по области.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Политика
Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей
Россия и африканские страны на форуме в Сочи подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей, заявил 24 октября советник президента РФ Антон Кобяков.
REGNUM 08:55
Футбол
Сборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро
Юношеская сборная России стартовала в отборе на чемпионат Европы. Первым соперником команды Станислава Коротаева была сборная Сан-Марино.
Bookmaker-ratings.ru 09:59
Происшествия
Российский капитан севшего на мель в Швеции судна отпущен на свободу
Российский капитан грузового судна Baltic Carrier, в конце сентября севшего на мель у берегов шведского Хельсингборга, приговорен к штрафу и отпущен на свободу.
Известия 08:29
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00