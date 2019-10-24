Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.

Гаджеты Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель Разработчики бенчмарка Master Lu вчера опубликовали рейтинг производительности процессоров для настольных ПК, а сегодня подоспел рейтинг видеокарт.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Гаджеты Какие смартфоны получат Android 10 до конца года После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.

Экономика Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.

Происшествия Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.

Экономика Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».

Экономика Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.

Армия и оружие Кремль назвал конечную цель России в Сирии Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно по просьбе руководства республики.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Общество Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Экономика Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей В третьем квартале 2019 года выручка Delivery Club выросла на 91,1%, до 1,24 млрд руб.

Хоккей Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.

Авто Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.

Происшествия Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Происшествия В Архангельске зверски зарезали мать шестерых детей В Архангельске мужчина зарезал мать шести детей, убийца задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, заявили в СУ СК по области.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Общество Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.

Общество Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

Общество Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".

Общество В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

Политика Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей Россия и африканские страны на форуме в Сочи подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей, заявил 24 октября советник президента РФ Антон Кобяков.

Футбол Сборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро Юношеская сборная России стартовала в отборе на чемпионат Европы. Первым соперником команды Станислава Коротаева была сборная Сан-Марино.

Происшествия Российский капитан севшего на мель в Швеции судна отпущен на свободу Российский капитан грузового судна Baltic Carrier, в конце сентября севшего на мель у берегов шведского Хельсингборга, приговорен к штрафу и отпущен на свободу.