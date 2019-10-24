Экономика

ТАССТАССГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11280 рублей.
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Госдума проголосовала за увеличение МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 11:27

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

РБКвчера в 10:05

Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русскомвчера в 07:53

Подняли нижнюю планку

Российская газетавчера в 07:53

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАССвчера в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 07:48
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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
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На Украине появилась банкнота в 1000 гривен

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Сын Михаила Абызова уехал в США

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
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Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
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В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
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Безос обеднел почти на $7 млрд за сутки

Самый богатый человек в мире и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд.
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В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

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В реготделении «Единой России» сменился секретарь

Как сообщили «Первоисточнику» в пресс-службе регионального отделения, на посту и.о.секретаря утвержден губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Первоисточник 02:20
Происшествия

Уволенную за эротические снимки педагога вызвали на допрос в полицию

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Газета.Ru вчера в 15:21
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Общество

Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21
Футбол

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport вчера в 16:53
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Медведева рассказала о режиме питания

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о режиме питания.
Газета.Ru 03:44
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 23 октября в 10:23
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Экономика

Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Шоу-бизнес

Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения

На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
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Единоборства

Российский боксер Ковалев показал, как готовится к бою с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев 3 ноября встретится с Саулем Альваресом в Лас-Вегасе.
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Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
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Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

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Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
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