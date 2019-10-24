Экономика
ИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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В Тюменской области продолжается борьба с гаффской болезнью
Стоит отметить, что в областной клинической больнице №1 в Тюмени продолжается лечение десяти пациентов.
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