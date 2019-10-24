Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11280 рублей.

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

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