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Радио SputnikГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц, сообщает РИА Новости. Таким образом, размер минимальной оплаты труда в следующем году вырастет на 850 рублей.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
Государственная Дума РФ24 октября в 07:41
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