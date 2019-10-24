Экономика

Радио SputnikРадио SputnikГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц, сообщает РИА Новости. Таким образом, размер минимальной оплаты труда в следующем году вырастет на 850 рублей.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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Госдума в четверг рассмотрит в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ПРАЙМ23 октября в 17:24
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