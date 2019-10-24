Экономика
ТАССГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11280 рублей.
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Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
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«Вест Хэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщал, что ЗРК С-300 «Фаворит» впервые перебросили на границу Таджикистана и Афганистана.
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Фигурное катание
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от дебюта на этапе Гран-при Skate Canada среди взрослых.
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Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Общество
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
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Общество
В ОНФ рассказали о скором поступлении препарата «Фризиум»
Идеолог проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного народного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для детей, больных эпилепсией, поступит в ожидающие его семьи к концу следующей недели.
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Футбол
Валерий Карпин: «Поражение в Питере помогло опуститься на землю»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) отметил, что он доволен лишь одним таймом в исполнении своей команды.
Общество
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Армия и оружие
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Общество
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева дефилировала по Риму в кожаных штанах и бюстгальтере
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Общество
В Москве за сезон погибли 45 мотоциклистов
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо.
Шоу-бизнес
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Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
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