Общество
ИзвестияГосдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи
Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
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с чего всё началось
Проект закона предусматривает весомые штрафы для операторов, которые нарушают предусмотренное законом требование о систематизации и хранении личных данных россиян исключительно на территории России.Телеканал 360°08:52
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Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Авто
Honda показала спортивную версию кроссовера HR-V
Экстерьер Honda HR-V Sport выдеяется благодаря затемненным акцентам, асимметричным передним сплиттером, молдингами колесных арок, специальному дизайну заднего бампера и затемненным задним фонарям.
SpeedMe 08:03
Политика
Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.
Газета.Ru 09:17
Космос
Умер ученый Леонид Ксанфомалити
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13
Футбол
Йерри Мина оштрафован из-за съемок в рекламе букмекера
Сообщается, что защитник «Эвертона» Йерри Мина оштрафован на 11,2 тыс. фунтов за нарушение запрета, связанного с букмекерскими конторами.
Soccer.ru 09:35
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
СК начал проверку новой версии смерти Элины Быстрицкой
Уралинформбюро 09:20
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Происшествия
В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали
62-летняя жительница Кронштадта успела похоронить своего 42-летнего сына, но спустя некоторое время он вернулся к ней живым и невредимым.
Вести.Ru 08:42
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Шоу-бизнес
Гагарина в бикини приняла солнечные ванны перед съемками
Телепрограмма 09:40
Происшествия
В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика
Аналитик рассказал о «колоссальном провале» ЦРУ в России
Аналитик по вопросам разведки и безопасности CNN, экс-агент ЦРУ Роберт Бэр заявил, что «эвакуация шпиона» Олега Смоленкова является «колоссальным провалом» для США, так как Вашингтон теперь «ослеп» в Москве.
Взгляд.ру 08:55
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор вчера в 05:30
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36