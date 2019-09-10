Общество

ИзвестияИзвестияГосдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи

Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
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с чего всё началось
Проект закона предусматривает
 весомые штрафы для операторов, которые нарушают предусмотренное законом требование о систематизации и хранении личных данных россиян исключительно на территории России.
Телеканал 360°08:52

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Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

ТАСС08:51

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