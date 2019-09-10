с чего всё началось

Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи

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Общество В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

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