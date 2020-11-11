Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Госдума приняла в I чтении законопроект об изменении методики МРОТ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.В источнике
Андрей Исаевроссийский политик
В настоящий момент уровень прожиточного минимума занижен в 61 регионе. Его повышение приведет к тому, что большее количество людей будут получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия.
Подробнее о событии
Парламентская газета

В Минтруде отметили плюсы новой методики расчёта прожиточного минимума

Парламентская газета08:43
Телеканал 360°

Минтруд спрогнозировал МРОТ выше 14 тысяч рублей к 2023 году

Телеканал 360°07:33
News.ru

Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 году

News.ru06:23
РБК

Минтруд спрогнозировал увеличение МРОТ на ₽2 тыс. за два года

РБК06:36
РИА Новости

Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума

РИА Новости07:10
ТАСС

В Минтруде сообщили, что более двух третей субъектов РФ занижают прожиточный минимум

ТАСС09:04
Районные вести

Новый расчет прожиточного минимума поднимет доходы

Районные вести9 ноября в 01:40

Власти Москвы рекомендовали театрам и музеям ввести систему QR-кодов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 департамент культуры Москвы издал приказ, согласно которому театрам, музеям и концертным организациям рекомендуется ввести систему электронной регистрации посетителей с помощью QR-кодов и СМС.
Коммерсантъ13:07

В ВОЗ заявили о необходимости вакцинировать 70% мирового населения

Около 70% населения мира должны получить вакцину от коронавируса, чтобы пандемия закончилась и болезнь перестала представлять угрозу, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
RT на русском13:40

Театр.doc ищет новое помещение

9 ноября Театр.doc получил официальное уведомление от владельца «Площадки 8/3» о досрочном прекращении договора аренды, - сообщается на сайте театра.
Театрал08:13

Астрономы рассказали о странном «взломе» «Вояджера-2» в глубоком космосе

«Проверив системы с помощью другого нисходящего канала, исследователи поняли, что проблема заключалась в том, что одна цифра в системе связи «Вояджера-2» была изменена с единицы на ноль», – сказал Бейнс.
Профиль09:36

Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с учетом поправки о возможности по решению главы государства изменять срок пребывания ректора на своем посту.
РИА Новости9 ноября в 07:16