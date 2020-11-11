Госдума приняла в I чтении законопроект об изменении методики МРОТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.В источнике
В настоящий момент уровень прожиточного минимума занижен в 61 регионе. Его повышение приведет к тому, что большее количество людей будут получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия.
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