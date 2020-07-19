Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.

Экономика Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. 13

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 1K

Политика Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 639

Политика Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2» Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 3

Финансы Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 120

Политика Что не так с захватом луцкого террориста? Одесский журналист Юрий Ткачёв обратил внимание на странные моменты в операции по задержанию террориста в Луцке «Короче, моя версия: Кирилл Тимошенко (замглавы Офиса президента Украины — РВ) посмотрел первую серию „Чёрного зеркала“.

Авто В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов. 704

Политика Политика Рогозина оказалась выгодна США Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России. 4

Экономика Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает. 215

Политика Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом. 2