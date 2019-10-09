Экономика
News.ruГосдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Документ свёрстан с учётом профицита в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП — в 2021-м и 0,2% ВВП — в 2022 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет составлен исходя из стоимости нефти в $42 за баррель.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Армия и оружие
МИД России: меморандум с Турцией по Сирии реализуют без кровопролития
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что меморандум России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии будет реализован без кровопролития, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:55
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport 03:58
Экономика
Bitcoin резко подешевел. Стоимость криптовалюты упала до $7500
В среду днем среднерыночный курс Bitcoin резко снизился. За час криптовалюта подешевела с $8040 до $7530.
РБК 09:51
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Футбол
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение
Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации за удаление в матче 13-го тура против "Оренбурга".
Российская газета 11:31
Армия и оружие
МИД РФ потребовал от США прекратить оккупацию Эт-Танфа
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:47
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за безденежья
Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.
Интерфакс 11:31
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес
Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Новые Известия 08:57
Происшествия
По факту гибели девочки в бассейне возбуждено уголовное дело
В следственном комитете возбудили уголовное дело "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Новости Перми 01:14
Хоккей
Вратарю «Металлурга» Кошечкину порезали шею коньком
РИА Новости 11:27
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 октября в 21:53
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Авто
Новый Land Rover Defender: все его главные особенности
За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса.
За рулем 09:15
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Технологии
Созданный Google квантовый компьютер достиг «квантового превосходства»
Машины и Механизмы 11:11
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Культура
Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»
Представитель российского актера Федора Добронравова в интервью журналу StarHit 23 октября прокомментировал слухи о приостановке съемок сериала «Сваты» и смене актерского состава.
Профиль 11:40
Политика
Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх
Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
RT на русском вчера в 11:15
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38