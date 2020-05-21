Экономика
КомпанияГосдума приняла закон о поддержке граждан и бизнеса
Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
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«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти
Газета.Ru22 мая в 09:53
Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы
Парламентская газета20 мая в 17:27
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