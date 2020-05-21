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Финансовая газетаФинансовая газетаГосдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

Поправки освобождают от НДФЛ все стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников, которые оказывают социальные услуги гражданам. Самозанятым законопроект обеспечивает возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
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В Госдуме сегодня рассмотрят несколько законопроектов о поддержке россиян в условиях эпидемии

Эхо Москвы00:03

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговых каникулах

РБКвчера в 10:36

Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам

ИА Красная Весна20 мая в 15:17

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Парламентская газета20 мая в 17:27

Бюджетный комитет Госдумы одобрил налоговые меры поддержки граждан, бизнеса и НКО

ПРАЙМ20 мая в 15:42

Бизнес-пакет

Российская газетавчера в 11:22

Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
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Происшествия

В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта

RT на русском 08:28
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Общество

Воробьев сообщил об отмене электронных пропусков в Подмосковье

РИА Новости 11:40
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Политика

Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса

Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
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Общество

Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

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РБК вчера в 08:07
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Авто

Обновлённый Kaptur для России представила Renault

Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
Live24 04:23
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор

Губернатор и глава минздрава Тульской области поблагодарили за труд медсестру, чье фото в купальнике под защитным костюмом вызвало фурор в интернете.
Газета.Ru 07:34
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Общество

Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу

Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
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Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
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Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor 10:08
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына

Privet-Rostov.ru 11:18
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Здоровье

Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Шоу-бизнес

Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином

Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru 05:45
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Экономика

Алиханов снова разрешил потратить 30 млн на пиар своего правительства

Новый Калининград Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал очередное постановление о выделении 30 млн руб. на материалы "о деятельности государственных органов власти".
Новый Калининград.Ru 11:04
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Игры

В Pac-Man можно будет сыграть на Twitch

Pac-Man выйдет на Twitch в июне 2020 года. Для того, чтобы сыграть в эту игру, необходимо будет зайти на специальный канал на Twitch.
Cyber.sports.ru 09:56
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Общество

У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:05
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ

Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
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Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
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Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 07:16
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
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Космос

Эксперимент показал возможность грязевого вулканизма на Марсе

Популярная механика 19 мая в 08:31
Шоу-бизнес

Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной

Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей 03:13
Политика

Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу

Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Происшествия

ТАСС: Силовики Дагестана вступили в бой с боевиками в лесу

Народные новости 07:26
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Авто

Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510

В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
Новые автомобили 20 мая в 12:42
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