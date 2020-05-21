Коронавирус
Финансовая газетаГосдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
Поправки освобождают от НДФЛ все стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников, которые оказывают социальные услуги гражданам. Самозанятым законопроект обеспечивает возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам
ИА Красная Весна20 мая в 15:17
Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы
Парламентская газета20 мая в 17:27
Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия
В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта
RT на русском 08:28
Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Авто
Обновлённый Kaptur для России представила Renault
Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
Live24 04:23
Общество
За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор
Губернатор и глава минздрава Тульской области поблагодарили за труд медсестру, чье фото в купальнике под защитным костюмом вызвало фурор в интернете.
Газета.Ru 07:34
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу
Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине
Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
Здоровье
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином
Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru 05:45
Экономика
Алиханов снова разрешил потратить 30 млн на пиар своего правительства
Новый Калининград Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал очередное постановление о выделении 30 млн руб. на материалы "о деятельности государственных органов власти".
Новый Калининград.Ru 11:04
Игры
В Pac-Man можно будет сыграть на Twitch
Pac-Man выйдет на Twitch в июне 2020 года. Для того, чтобы сыграть в эту игру, необходимо будет зайти на специальный канал на Twitch.
Cyber.sports.ru 09:56
Общество
У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу
Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:05
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Космос
Эксперимент показал возможность грязевого вулканизма на Марсе
Популярная механика 19 мая в 08:31
Шоу-бизнес
Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей 03:13
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
ТАСС: Силовики Дагестана вступили в бой с боевиками в лесу
Народные новости 07:26
Авто
Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510
В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
Новые автомобили 20 мая в 12:42