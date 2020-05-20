с чего всё началось

Работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях малый и средний бизнес, ИП и включенные в реестр социально направленные НКО освобождаются от уплаты начисленных во II квартале 2020 года налогов, за исключением НДС, авансовых платежей по ним, а также страховых взносов.

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 22

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 157

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 673

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 908

Происшествия 76 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области В Новосибирской области за сутки выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 21 мая сообщил оперативный штаб. 12

Шоу-бизнес Серябкина призналась, что именно Фадеев предложил ей уйти из лейбла Певица Ольга Серябкина призналась, что инициатором разрыва ее сотрудничества с лейблом MALFA стал его основатель — продюсер Максим Фадеев.

Общество В Нью-Йорке разрешили собираться группами по 10 человек Ранее власти штаты разрешили гражданам собираться группами до 10 человек только для проведения религиозных мероприятий.

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 105

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев. 25

Хоккей Золотой дебют Билялетдинова и фантастический Малкин. Каким был ЧМ-2012 Трудный старт Билялетдинова Впервые мировой чемпионат прошёл в двух странах — Финляндии и Швеции.

Армия и оружие В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать, заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый. 1

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. 18

Политика Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» озвучил свою идею о том, как ускорить проведение испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. 77

Наука Россия может начать производить вакцину от коронавируса уже осенью Россия может успеть наладить промышленное производство вакцины от CoVID-19, если будет проводить клинические испытания и предпроизводственную подготовку параллельно, заявил врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Политика Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV. 4

Здоровье Второй инфекционный госпиталь начнёт работать в Усть-Куте Второй инфекционный госпиталь для пациентов с коронаврусной инфекцией начнёт работать в ближайшее время в Усть-Куте. 2