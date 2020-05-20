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Финансовая газетаГосдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
Работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях малый и средний бизнес, ИП и включенные в реестр социально направленные НКО освобождаются от уплаты начисленных во II квартале 2020 года налогов, за исключением НДС, авансовых платежей по ним, а также страховых взносов.
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1 С текстом законопроекта № 959325-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части мер налоговой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции)"и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант20 мая в 03:33
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