Коронавирус
Финансовая газетаГосдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
Поправки освобождают от НДФЛ все стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников, которые оказывают социальные услуги гражданам. Самозанятым законопроект обеспечивает возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
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1 С текстом законопроекта № 959325-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части мер налоговой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции)"и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант20 мая в 03:33
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Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы
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