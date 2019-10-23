Экономика
Комсомольская правдаГосдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20, 379 триллионов рублей.
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с чего всё началось
Ранее депутаты обозначили перед Правительством РФ четыре приоритета, которые должны были найти отражение в работе над бюджетом.Государственная Дума РФ03:04
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
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Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото из ванной
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фото в ванной.
Московский Комсомолец 05:36
Политика
Норвегия поблагодарила советских воинов
Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения восточного Финнмарка Советской армией, являются выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим страну от фашистов в октябре 1944 года, сообщил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Взгляд.ру 09:19
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Политика
Более десяти депутатов Украины заподозрили в получении взятки
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о получении взятки народными депутатами.
Известия 09:12
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года, решила уйти из жизни в возрасте 40 лет, проведя процедуру эвтаназии.
Discover24 06:54
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Общество
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд
РИА Новости вчера в 18:56
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Футбол
Моуринью может стать главным тренером дортмундской «Боруссии»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию».
REGNUM 08:41
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Политика
В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кубань 24 05:19
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me
23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Актуальные Новости 06:08
Экономика
ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
РБК 09:08
Общество
Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами
Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.
РБК 08:23
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Tvoe-avto.com вчера в 18:15
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы
Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
Lenta.ru 08:39