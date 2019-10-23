Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГосдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20, 379 триллионов рублей.
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с чего всё началось

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Ранее депутаты обозначили перед Правительством РФ четыре приоритета, которые должны были найти отражение в работе над бюджетом.
Государственная Дума РФ03:04

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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

РИА Новости09:16

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

РБК06:15

Госдума в первом чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ06:53

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

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Госдума приняла проекты бюджетов ФОМС и ФСС на 2020–2022 годы

REGNUM09:07

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАСС06:36

Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Вести.Финансвчера в 23:40
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Экономика

Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
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Норвегия поблагодарила советских воинов

Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения восточного Финнмарка Советской армией, являются выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим страну от фашистов в октябре 1944 года, сообщил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
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С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
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Российским пиратам отключили плеер

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CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
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Политика

Более десяти депутатов Украины заподозрили в получении взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о получении взятки народными депутатами.
Известия 09:12
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Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

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Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
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РИА Новости вчера в 18:56
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
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Моуринью может стать главным тренером дортмундской «Боруссии»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию».
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Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Газета.Ru 06:55
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Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
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В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
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Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me

23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
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ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке

ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
РБК 09:08
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Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.
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Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы

Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
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Мутко и Никитин приняли первые дома ЖК «Новинки Smart City»

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