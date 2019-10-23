Ранее депутаты обозначили перед Правительством РФ четыре приоритета, которые должны были найти отражение в работе над бюджетом.

с чего всё началось

Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20, 379 триллионов рублей.

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