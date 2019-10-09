Экономика
РБКГосдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
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Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
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