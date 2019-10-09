Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Общество Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Политика Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Здоровье Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.

Единоборства Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве.

Экономика В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия В Кемеровской области медведь задрал охотника В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».

Политика Сенатор Линдси Грэм представит резолюцию, осуждающую импичмент Трампу Влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм на конференции для журналистов в четверг объявил о намерении представить резолюцию в сенате об осуждении того, как проходит процедура импичмента президента США Дональда Трампа.

Наука Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями Есть также и автоматические устройства, печатающие на поверхности кофейной пенки произвольный рисунок.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.

Армия и оружие США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Политика Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.

Политика Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.

Единоборства Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Происшествия Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене.

Наука В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.

Футбол Сент-Этьен — Александрия 1:1 24 октября в Группе I Лиги Европы пройдет поединок между французским «Сент-Этьеном» и украинской «Александрией».

Общество Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.