Экономика
Московский КомсомолецГосдума приняла в первом чтении проект бюджета
Депутаты Госдумы проголосовали в среду за проект бюджета на 2020-2022 годы. Министр финансов Антон Силуанов, представляя бюджет, заявил, что при его составлении учитывалась базовая стоимость нефти в 42 доллара за баррель.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда23 октября в 09:29
Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
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