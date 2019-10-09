Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Политика Кличко пытался отобрать у журналиста телефон после неудобного вопроса Кличко, судя по опубликованной записи, хотел отобрать телефон у снимавшего его журналиста после того, как один из участников встречи задал вопрос о незаконной постройке в Киеве.

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Армия и оружие Жебривский призвал провести краткосрочную операцию по захвату Донбасса Напомним, в октябре прошлого года бывший кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».

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Политика WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.