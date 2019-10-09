Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
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Политика
Кличко пытался отобрать у журналиста телефон после неудобного вопроса
Кличко, судя по опубликованной записи, хотел отобрать телефон у снимавшего его журналиста после того, как один из участников встречи задал вопрос о незаконной постройке в Киеве.
Политика
В Сочи на саммит «Россия – Африка» приедут главы 43 африканских стран
С 23 по 24 октября в Сочи пройдет саммит «Россия – Африка», на который прибудут президенты и главы правительств сорока трех африканских стран.
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Авто
К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
Армия и оружие
Жебривский призвал провести краткосрочную операцию по захвату Донбасса
Напомним, в октябре прошлого года бывший кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
Культура
Выставка русского авангарда открывается в Новой Третьяковке
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за отсутствия денег
Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
Политика
Путин пообещал поддержку Судану
Российский президент Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом заявил, что РФ будет оказывать поддержку для нормализации внутриполитической ситуации в Судане.
Общество
Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине
Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном.
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Футбол
«Манчестер Сити» хочет построить стадион для боев и матчей НБА
Новую арену планируется построить возле "Этихада". Строительство займет около трех лет. Вместимость стадиона составит 21 тысячу мест.
Армия и оружие
Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Общество
Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи
Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Гаджеты
В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme
Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.
Политика
WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии
Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов
Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Виртуальный оператор Easy4 (ООО «Сонет») получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием eSim, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги.