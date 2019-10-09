Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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Бюджет-2020: триумф Минфина и поражение Минэка

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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

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Госдума приняла в I чтении бюджет ПФР на 2020 год с дефицитом 118,5 млрд рублей

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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда09:29

Госдума проголосовала за эффективный рубль

Парламентская газета10:02

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ03:04
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика

Кличко пытался отобрать у журналиста телефон после неудобного вопроса

Кличко, судя по опубликованной записи, хотел отобрать телефон у снимавшего его журналиста после того, как один из участников встречи задал вопрос о незаконной постройке в Киеве.
Аргументы и Факты 10:24
Политика

В Сочи на саммит «Россия – Африка» приедут главы 43 африканских стран

С 23 по 24 октября в Сочи пройдет саммит «Россия – Африка», на который прибудут президенты и главы правительств сорока трех африканских стран.
Страна Советов on-line 21 октября в 13:10
Гаджеты

Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy

Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Авто

К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya

Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
SpeedMe вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Происшествия

Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Газета.Ru 11:33
Общество

Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы

У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
РБК 12:45
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Армия и оружие

Российские военные начали патрулирование на границе Сирии и Турции

Газета.Ru 03:14
Армия и оружие

Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
RT на русском 13:09
Армия и оружие

Жебривский призвал провести краткосрочную операцию по захвату Донбасса

Напомним, в октябре прошлого года бывший кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
ИА Новороссия 10:30
Культура

Выставка русского авангарда открывается в Новой Третьяковке

РИА Новости 21 октября в 04:58
Общество

Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за отсутствия денег

Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
Газета.Ru 12:50
Политика

Путин пообещал поддержку Судану

Российский президент Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом заявил, что РФ будет оказывать поддержку для нормализации внутриполитической ситуации в Судане.
Газета.Ru 13:47
Общество

Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине

Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном.
РБК 10:35
Игры

Обзор Magic: The Gathering Arena. Возвращение единственной и неповторимой ККИ

Игромания.ру 06:00
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Sport24.ru вчера в 16:56
Футбол

«Манчестер Сити» хочет построить стадион для боев и матчей НБА

Новую арену планируется построить возле "Этихада". Строительство займет около трех лет. Вместимость стадиона составит 21 тысячу мест.
Soccer.ru 13:12
Армия и оружие

Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия

Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
РИА Новости 11:21
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Общество

Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи

Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РБК 11:20
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
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Гаджеты

В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme

Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.
Ferra 11:56
Политика

WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии

Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Аргументы и Факты 09:24
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Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
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«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов

Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 13:30
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«Зенит» выиграл первый тайм у «Лейпцига» благодаря голу Ракицкого

Вести.Ru 13:20
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Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Вести.Ru 12:51
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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Виртуальный оператор Easy4 (ООО «Сонет») получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием eSim, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги.
Ведомости 12:21
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