Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

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