Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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Бюджет-2020: триумф Минфина и поражение Минэка

REGNUM13:14

Госдума проголосовала за эффективный рубль

Парламентская газета10:02

Госдума приняла в I чтении бюджет ПФР на 2020 год с дефицитом 118,5 млрд рублей

ТАСС12:16

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

РИА Новости09:16

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда09:29

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:10

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ03:04
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Армия и оружие

Трамп решил оставить военных в нефтеносных районах Сирии

Небольшой военный контингент США останется охранять нефтеносные районы Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении, 23 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:47
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы

Московский Комсомолец 03:22
Здоровье

Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств

Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Доктор Питер 03:34
Авто

Toyota выставила на продажу самый дешевый кросс Toyota Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Футбол

Воронежский «Факел» пропустил 7 голов от «Спартака-2» в Москве

Футболисты «Факела» потерпели разгромное поражение от «Спартака-2» в матче 19 тура ФНЛ со счетом 2:7 в среду, 23 октября.
РИА Воронеж 09:58
Общество

Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы

У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
РБК 12:45
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие

Российский истребитель сопроводил американский B-52Н над Черным морем

Российский истребитель сопровождал бомбардировщик B-52Н ВВС США над Черным морем 19 октября.
Известия 04:51
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Армия и оружие

Жебривский призвал провести краткосрочную операцию по захвату Донбасса

Напомним, в октябре прошлого года бывший кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
ИА Новороссия 10:30
Происшествия

В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

BFM.ru 05:20
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Радио Sputnik 04:18
Хоккей

«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов

Газета.Ru 13:30
Спорт

Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию

Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой

Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Bimru.ru 02:43
Футбол

Тедеско получил первый штраф от КДК РФС

Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону.
Российская газета 10:56
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Авто

Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Здоровье

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Известия 13:07
Политика

Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране

Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 12:45
Космос

Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo

В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
AstroNews.ru 13:13
Происшествия

Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Вести.Ru 12:51
Спорт

В США приняли «Закон Родченкова». Он направлен на борьбу с допингом

Документ назван «Закон Родченкова о борьбе с допингом» — в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который на данный момент скрывается в США.
Sportbox.RU 03:10
Футбол

РБ Лейпциг — Зенит 0:1 (Перерыв)

«РБ Лейпциг» и «Зенит» начали матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт 12:55
Политика

Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды

Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».
Украина.ру 09:18
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