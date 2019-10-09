Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
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Армия и оружие
Трамп решил оставить военных в нефтеносных районах Сирии
Небольшой военный контингент США останется охранять нефтеносные районы Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении, 23 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:47
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Московский Комсомолец 03:22
Здоровье
Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств
Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Доктор Питер 03:34
Авто
Toyota выставила на продажу самый дешевый кросс Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Футбол
Воронежский «Факел» пропустил 7 голов от «Спартака-2» в Москве
Футболисты «Факела» потерпели разгромное поражение от «Спартака-2» в матче 19 тура ФНЛ со счетом 2:7 в среду, 23 октября.
РИА Воронеж 09:58
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
РБК 12:45
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
Российский истребитель сопроводил американский B-52Н над Черным морем
Российский истребитель сопровождал бомбардировщик B-52Н ВВС США над Черным морем 19 октября.
Известия 04:51
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Армия и оружие
Жебривский призвал провести краткосрочную операцию по захвату Донбасса
Напомним, в октябре прошлого года бывший кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
ИА Новороссия 10:30
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Радио Sputnik 04:18
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов
Газета.Ru 13:30
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой
Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Bimru.ru 02:43
Футбол
Тедеско получил первый штраф от КДК РФС
Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону.
Российская газета 10:56
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Здоровье
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Известия 13:07
Политика
Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 12:45
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
AstroNews.ru 13:13
Происшествия
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Вести.Ru 12:51
Спорт
В США приняли «Закон Родченкова». Он направлен на борьбу с допингом
Документ назван «Закон Родченкова о борьбе с допингом» — в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который на данный момент скрывается в США.
Sportbox.RU 03:10
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 0:1 (Перерыв)
«РБ Лейпциг» и «Зенит» начали матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт 12:55
Политика
Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды
Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».
Украина.ру 09:18