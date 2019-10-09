Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
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Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
RT на русском 03:08
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости 09:33
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру вчера в 14:32
Культура
Представитель Федора Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»
Представитель Добронравова полностью опроверг уход Добрынина из популярного сериала в России «Сватов», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:41
Здоровье
Минздрав проследит за судьбой выпускников медицинских вузов
Минздрав хочет персонифицированно проследить за трудоустройством выпускников с медицинским образованием через реестры обучающихся и врачей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 06:52
Политика
Путин сообщил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Парламентская газета 04:59
Технологии
«Яндекс» начинает продажи новой умной колонки. Как получить ее бесплатно
Для ограниченной аудитории накануне старта продаж, 30 октября, "Яндекс" проведет акцию - можно прийти в фирменный магазин компании и обменять старую аудиотехнику на "Станцию Мини".
Российская газета 11:13
Футбол
Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»
Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.
Forbes 11:09
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 11:05
Общество
Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке
На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Радио Sputnik 04:18
Происшествия
В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка
REGNUM вчера в 15:32
Общество
«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег
Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
РБК 12:27
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование границы Сирии и Турции
Военная полиция России начала патрулирование вдоль турецко-сирийской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Авто
К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
SpeedMe вчера в 23:19
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол
Сергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
Евро-футбол.ру 11:44
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Футбол
Хачериди стал игроком брестского «Динамо»
Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Soccer.ru 11:27
Футбол
Промес выйдет в старте «Аякса» против «Челси»
Определились стартовые составы амстердамского «Аякса» и лондонского «Челси» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:48