Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Куринный: во главе правительства стоят «откровенные враги своей страны»

REGNUM07:13

Госдума приняла в I чтении бюджет ПФР на 2020 год с дефицитом 118,5 млрд рублей

ТАСС12:16

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

РИА Новости09:16

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда09:29

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:10

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ03:04

Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Вести.Финансвчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

RT на русском 03:08
Армия и оружие

На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

РИА Новости 10:42
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости 09:33
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру вчера в 14:32
Культура

Представитель Федора Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»

Представитель Добронравова полностью опроверг уход Добрынина из популярного сериала в России «Сватов», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:41
Здоровье

Минздрав проследит за судьбой выпускников медицинских вузов

Минздрав хочет персонифицированно проследить за трудоустройством выпускников с медицинским образованием через реестры обучающихся и врачей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 06:52
Политика

Путин сообщил о намерении России наращивать присутствие в Африке

Парламентская газета 04:59
Технологии

«Яндекс» начинает продажи новой умной колонки. Как получить ее бесплатно

Для ограниченной аудитории накануне старта продаж, 30 октября, "Яндекс" проведет акцию - можно прийти в фирменный магазин компании и обменять старую аудиотехнику на "Станцию Мини".
Российская газета 11:13
Футбол

Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»

Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.
Forbes 11:09
Спорт

Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA

Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 11:05
Общество

Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке

На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Радио Sputnik 04:18
Кино

Рязанец Юрий Быков станет гостем шоу «Вечерний Ургант»

YA62.ru 12:57
Происшествия

В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка

REGNUM вчера в 15:32
Общество

«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег

Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
РБК 12:27
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Армия и оружие

Военная полиция России начала патрулирование границы Сирии и Турции

Военная полиция России начала патрулирование вдоль турецко-сирийской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Авто

К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya

Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
SpeedMe вчера в 23:19
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол

Сергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
Евро-футбол.ру 11:44
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Футбол

Хачериди стал игроком брестского «Динамо»

Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Soccer.ru 11:27
Футбол

Промес выйдет в старте «Аякса» против «Челси»

Определились стартовые составы амстердамского «Аякса» и лондонского «Челси» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:48
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное