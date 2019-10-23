Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, передает РИА Новости. По словам первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, бюджет составлен с учетом накопленного необходимого объема резервов в Фонде национального благосостояния.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на три года

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