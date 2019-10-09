Экономика
Комсомольская правдаГосдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20, 379 триллионов рублей.
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с чего всё началось
МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Как сообщил в ходе заседания Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, очень важно, что в обсуждении бюджета принимают участие все руководители фракций и большинство депутатов, «но ряд наших коллег отсутствует».Государственная Дума РФ03:04
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