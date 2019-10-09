Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

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