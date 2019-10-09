Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
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Армия и оружие
Глава МИД Турции объявил о приостановке операции в Сирии
Операцию "Источник мира" турецкая армия проводит на северо-востоке Сирии с 9 октября.
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
Политика
Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
Экономика
Росстат впервые за месяц сообщил о росте недельной инфляции
Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1%. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Росстата.
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me
23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Футбол
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение
Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации за удаление в матче 13-го тура против "Оренбурга".
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Армия и оружие
США оставят небольшое число военных в нефтеносных районах Сирии
Небольшое количество американских военных останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Политика
Госдеп назвал целью США в Сирии сдерживание России
Спецпредставитель американского Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей США обратил внимание на то, что целью Вашингтона в Сирийской Арабской Республике (САР) по-прежнему является сдерживание России.
Футбол
Спартак-2 — Факел 7:2
Экономика
Bitcoin резко подешевел. Стоимость криптовалюты упала до $7500
В среду днем среднерыночный курс Bitcoin резко снизился. За час криптовалюта подешевела с $8040 до $7530.
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".