Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:10

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда09:29

Куринный: во главе правительства стоят «откровенные враги своей страны»

REGNUM07:13

Госдума проголосовала за эффективный рубль

Парламентская газета10:02

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАСС06:36

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости06:16

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ03:04
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Армия и оружие

Глава МИД Турции объявил о приостановке операции в Сирии

Операцию "Источник мира" турецкая армия проводит на северо-востоке Сирии с 9 октября.
Труд 05:09
Происшествия

В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

BFM.ru 05:20
Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Политика

Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Газета.Ru 11:54
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Кино

Мединский представил «доску позора» российского кино

Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

UfaTime.ru вчера в 15:29
Происшествия

Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Газета.Ru 11:33
Экономика

Росстат впервые за месяц сообщил о росте недельной инфляции

Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1%. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Росстата.
РБК 11:32
Музыка

Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me

23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Актуальные Новости 06:08
Транспорт

В России предложили поощрять водителей за аккуратное вождение

REGNUM 11:54
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РБК вчера в 19:26
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол

Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации за удаление в матче 13-го тура против "Оренбурга".
Российская газета 11:31
Происшествия

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Армия и оружие

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Общество

В Сети выставили на продажу визитку Путина

На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Кино

Глава Disney ответил на критику Marvel со стороны Скорсезе и Копполы

Дни24 11:59
Общество

В Чехии осквернили памятник Красной армии

Взгляд.ру 10:07
Спорт

В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI 11:14
Армия и оружие

США оставят небольшое число военных в нефтеносных районах Сирии

Небольшое количество американских военных останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
News.ru 12:13
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Политика

Госдеп назвал целью США в Сирии сдерживание России

Спецпредставитель американского Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей США обратил внимание на то, что целью Вашингтона в Сирийской Арабской Республике (САР) по-прежнему является сдерживание России.
Журналистская правда 11:55
Футбол

Спартак-2 — Факел 7:2

ODDS.ru 08:49
Экономика

Bitcoin резко подешевел. Стоимость криптовалюты упала до $7500

В среду днем среднерыночный курс Bitcoin резко снизился. За час криптовалюта подешевела с $8040 до $7530.
РБК 09:51
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Футбол

«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

РИА Новости 12:06
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